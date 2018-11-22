قرقاش عن زيارة ولي العهد السعودي:أهلا بالشقيق والصديق والعضيد

اشاد "انور قرقاش "وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية على زيارة ولى العهد السعودى محمد بن سلمان الى دولة الامارات الشقيق.



وكتب "قرقاش "من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر ، "العلاقة السعودية الإماراتية تعززت بالثقة والشفافية وبالإرادة والعزيمة المشتركة، وزيارة الأمير محمد بن سلمان لبلده الثاني بكل ما تحمله من محبة وتقدير واحترام مؤشر على البعد الاستراتيجي المهم لهذه العلاقة، أهلا بالشقيق والصديق والعضيد".



وكان بن زايد احتفل بزيارة وولى العهد السعودى قائلًا : "ببالغ سعادتنا نرحب بضيف الإمارات العزيز أخي الأمير محمد بن سلمان.. نعتز بعلاقاتنا التاريخية المتجذرة.. آفاق واسعة من التعاون والشراكة الوثيقة والمثمرة تنتظر بلدينا.. ستظل الإمارات على الدوام وطنا محبا وسندا وعونا لأشقائنا في المملكة العربية السعودية".

