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فن

صبرى فواز يقضي عيد ميلاده وسط الأفلام بمهرجان القاهرة السينمائى

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 11:18 م
صدى البلد
محمد نبيـل
يوافق اليوم عيد ميلاد الفنان صبرى فوزا، أحد أبرع أبناء جيله حيث ذاع صيته وشهرته بعد مجموعة متنوعة من الشخصيات الخالدة فى تاريخ السينما والدراما التليفزيونية.

صبرى قرر أن يقضى الليلة وسط أفلام الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى حيث يعد من بين القلائل الذين يحرصون على تتبع الأفلام كل عام ولا يكتفى فقط بالظهور على السجادة الحمراء فى حفل الإفتتاح والختام.

المهرجان افتتح اليوم بفيلم "كتاب أخضر Green Book" للمخرج بيتر فاريلي، بطولة النجمين فيجو مورتينسين وماهرشالا علي، والذي يعد واحدًا من أهم أفلام العام المرشحة للتنافس على جوائز الأوسكار مطلع العام المقبل.

أحداث الفيلم مأخوذة عن قصة حقيقية دارت في ستينيات القرن العشرين وقت استمرار التفرقة العنصرية في الولايات المتحدة، حيث يُكلف سائق من أصل إيطالي له ميول عنصرية باصطحاب عازف بيانو أسود البشرة في جولة موسيقية بولايات الجنوب الأمريكي الأكثر تعصبًا ضد الملونين.
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