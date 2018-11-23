رئيس الإسماعيلي يقنع فييرا بتأجيل الاستقالة

نجح إبراهيم عثمان، رئيس النادي الإسماعيلي، في إقناع جورفان فييرا، المدير الفني للأصفر، بتأجيل الرحيل والتراجع مؤقتا عن الاستقالة التي تقدم بها من منصبه.



وأجرى عثمان اتصالا هاتفيا بفييرا، وأكد له أن الفريق يحتاج إلى جهوده رغم سوء النتائج، موضحا أنه يثق في قدرات الجهاز الفني، ويتمنى عودة الانتصارات أمام ماسيجير نيجوزي، بطل بوروندي، الأربعاء المقبل في ذهاب الدور التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا.



ووافق فييرا على السفر مع الفريق إلى بوروندي، وقيادة المباراة المقبلة، لحين حسم الأمور مع مجلس الإدارة بعد العودة من بوروندي.

