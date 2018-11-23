الذهب يهبط مع صعود الدولار والأسهم الأوروبية

هبط الذهب اليوم الجمعة مع استعادة الدولار لزخمه وتحسن الإقبال على المخاطرة على نحو قاد أسواق الأسهم إلى الصعود في أوروبا، مما قلص جاذبية المعدن الأصفر، وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1221.92 دولار للأوقية.



وتراجع الذهب 0.47 بالمئة في العقود الأمريكية الآجلة للتسليم في ديسمبر إلى 1222.10 دولار للأوقية، وتحرك الذهب في نطاق ضيق بلغ نحو 13 دولارا خلال الأسبوع لأسباب منها عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.



وجاءت قراءة نمو أنشطة منطقة اليورو أضعف كثيرا من التوقعات خلال الشهر الجاري مع هبوط الصادرات بشدة متأثرة بتباطؤ الاقتصاد العالمي وحرب تجارية تقودها الولايات المتحدة، ويترقب متابعو السوق حاليا قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين نهاية الشهر الجاري حيث من المنتظر أن يجري الرئيس الصيني شي جين بينغ مباحثات مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 1.6 بالمئة إلى 14.25 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 841.20 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.95 بالمئة إلى 1142 دولارا للأوقية. ويتجه المعدن إلى تسجيل أكبر هبوط أسبوعي بالنسبة المئوية منذ الأسبوع المنتهي في العشرين من يوليو، بانخفاض بنحو ثلاثة بالمئة إلى الآن.