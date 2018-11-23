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تعليم

وزير التعليم يعتمد أول جدول امتحانات لطلاب الصف الأول بالثانوية التراكمية

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 07:34 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياســـمين بدوي
اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الجدول النهائي لامتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2018/2019 ، للصف الأول الثانوي (عربي – لغات) الدارسين بنظام الثانوية التراكمية.

ووفقا للجدول المعتمد ، تبدأ الامتحانات يوم السبت 29 ديسمبر 2018 ، حيث يؤدي الطلاب الامتحان في مادة اللغة العربية و لمدة 100 دقيقة ، وامتحان التربية الدينية لمدة 40 دقيقة

ويؤدي الطلاب يوم الأحد الموافق 30 ديسمبر 2018 الامتحان في اللغة الأجنبية الأولى لمدة 80 دقيقة، ثم يمتحن الطلاب يوم الاثنين 31 ديسمبر 2018 اللغة الأجنبية الثانية لمدة 60 دقيقة .

وفي يوم الثلاثاء 1 يناير 2019 ، يمتحن الطلاب في مادة الرياضيات لمدة 80 دقيقة ، ثم يمتحن الطلاب يوم الأربعاء 2 يناير 2019 امتحان مادة التاريخ لمدة 40 دقيقة ، وامتحان التربية الوطنية لمدة 40 دقيقة.

وفي يوم الخميس 3 يناير 2019 ، يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الجغرافيا لمدة 40 دقيقة ، ثم يؤدي الطلاب يوم السبت 5 يناير 2019 الامتحان في مادة الفلسفة لمدة 40 دقيقة ، ويؤدي الطلاب امتحان الكمبيوتر لمدة 40 دقيقة.

وفي يوم الثلاثاء 8 يناير 2019 يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الفيزياء لمدة 40 دقيقة ، وفي يوم الأربعاء 9 يناير 2019 يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الكيمياء لمدة 40 دقيقة ، وفي يوم الخميس 10 يناير 2019 يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الاحياء لمدة 40 دقيقة.
وزير التعليم يعتمد أول جدول امتحانات لطلاب الصف الأول بالثانوية التراكمية
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