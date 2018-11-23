ساري: مانشستر سيتي فريق فوق الآخرين بالبريميرليج

أكد ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق تشيلسي، أن اللحاق بمنافسه مانشستر سيتي في صدارة الدوري الإنجليزي؛ يعد أمرا مستحيلا، رغم عدم تلقي البلوز أي هزيمة في البريميرليج حتى الآن.



وقال ساري، في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، مساء الجمعة: "من الصعب اللحاق بمانشستر سيتي في الصدارة. هم أقوى من البلوز".



وتابع: "علينا أن نعمل أكثر لتقليص فارق النقاط بيننا، لكن من الصعب تعويض فارق الـ30 نقطة التي فقدناها الموسم الماضي (السيتي البطل)".



وأضاف ساري: "في الدوري الإنجليزي هناك فريق فوق الآخرين، هذا الفريق هو مانشستر سيتي، ثم بعده ليفربول، بالتأكيد الذي سينهي الموسم في المربع الذهبي".



وواصل: "ثم هناك 4 أو 5 فرق سيضطرون للقتال من أجل تحقيق المشاركة في دوري أبطال أوروبا، وهم تشيلسي، آرسنال، توتنهام ومانشستر يونايتد".



وعن مباراة توتنهام غدا، قال: "بوكيتينو يقوم بعمل جيد مع الفريق. هم يلعبون كرة قدم رائعة، لذلك هم خطيرون في الهجمات المرتدة، كما أنهم مميزون في الناحية البدنية، وقادرون على المنافسة، والتأهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل، لذلك ستكون المباراة صعبة".



يذكر أن تشيلسي سيحل ضيفا على توتنهام في ملعب "ويمبلي"، غدا السبت، في قمة الجولة 13 من الدوري الإنجليزي، الذي يحتل صدارته مانشستر سيتي برصيد 32 نقطة، بفارق 4 نقاط عن تشيلسي، صاحب المركز الثالث، و5 نقاط عن توتنهام الرابع.