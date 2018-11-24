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أخبار العالم

ارتفاع عدد قتلى الهجوم على مركز للشرطة في ليبيا إلى 9 أشخاص

السبت 24/نوفمبر/2018 - 01:18 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
ارتفع عدد القتلى جراء الهجوم الإرهابي على مركز شرطة مدينة تازربو الليبية، الجمعة، من قبل مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي، إلى 9 أشخاص.

وقالت وكالة الصحافة الليبية، إن "شرطة تازربو فقدت سبع من عناصرها، فارقوا الحياة، خلال دفاعهم عن المركز، ولقى شخصان آخران مصرعهم، حيث كانوا من الموقوفين داخل المركز".

وأعلن المركز الاعلامي تازربو في بيان على صفحته الرسمية عبر "فيسبوك" أمس الجمعة إن "الأنباء الأولية تفيد بهجوم مجموعة مسلحة يرجح بأن تكون من تنظيم داعش على مركز شرطة تازربو"، مضيفًا أن "الاشتباكات لا زالت قائمة في محيط مركز شرطة تازربو وسماع أصوات الرصاص".
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