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تعليم

طلاب دفعة 49 بطب الأزهر ينظمون حفلا لتكريم أساتذتهم.. صور

السبت 24/نوفمبر/2018 - 02:15 ص
صدى البلد
محمد شحتة
نظم طلاب الفرقة السادسة بكلية الطب للبنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، حفل تكريم ووفاء لأساتذتهم.

وشهد الحفل العديد من المناقشات من أجل تطوير ورقي مستشفيات الجامعة ومستقبل الخريجين كما شهد ظهور بعض المواهب من الشعر والإنشاد وتم التقاط بعض الصور التذكارية.

فيما تم تكريم، الدكتور أحمد سليم عميد الكلية، بعد حصول الكلية على شهادة ضمان جودة التعليم والإعتماد، وتم تكريم الوكلاء ومديري المستشفيات، والدكتور مجدي امام رئيس قسم الجراحة والأستاذ الدكتور إسماعيل الجارحي رئيس قسم النساء، والدكتور مجاهد الشافعي لمجهوده العظيم تجاه طلابه.

كم كرم الطلاب، رؤساء أقسام التشريح والهستولوجي والباثولوجي، وقدموا هدية تذكارية لقسم التشريح امتنانا وعرفانا للاستاذ الدكتور عبدالعزيز شهده والذي فارق دنيانا العام الماضي.

وأعرب أحمد محمد فوزي نيابة عن دفعته الدفعة ٤٩ طب الأزهر عن خالص إمتنانه وشكره لأساتذتهم علي مجهوداتهم طوال الفتره الماضية.
طلاب دفعة 49 بطب الأزهر ينظمون حفلا لتكريم أساتذتهم.. صور
طلاب دفعة 49 بطب الأزهر ينظمون حفلا لتكريم أساتذتهم.. صور
طلاب دفعة 49 بطب الأزهر ينظمون حفلا لتكريم أساتذتهم.. صور
طلاب دفعة 49 بطب الأزهر ينظمون حفلا لتكريم أساتذتهم.. صور
طلاب دفعة 49 بطب الأزهر ينظمون حفلا لتكريم أساتذتهم.. صور
طلاب دفعة 49 بطب الأزهر ينظمون حفلا لتكريم أساتذتهم.. صور
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