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رياضة

موعد مباراة ليفربول وواتفورد بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

السبت 24/نوفمبر/2018 - 08:33 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف
يحل فريق ليفربول الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، ضيفًا على نظيره واتفورد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "بريميرليج".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين ليفربول وواتفورد، اليوم، السبت، في تمام الخامسة مساءً، على ملعب "فيكارج رود".

القناة الناقلة:
beIN SPORTS HD 2

ويحتل ليفربول وصافة الدوري الإنجليزي، برصيد 30 نقطة، خلف مانشستر سيتي المتصدر بـ32 نقطة، بينما يحتل واتفورد المركز السابع برصيد 20 نقطة.

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