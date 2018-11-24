إصابة طالب في حادث انقلاب سيارة ملاكى بسبب سوء الأحوال الجوية بوادي النطرون

تسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار فى وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى عند الكيلو 106 بدائرة مركز وادى النطرون نتج عن الحادث إصابة طالب "بكسر بالفقرتين الحادية عشر والثانية عشر بالعمود الفقرى وكدمات بالجسم" وتم نقل المصاب لمستشفى جراحات اليوم الواحد.



اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة تلقى بلاغا من مركز شرطة وادي النطرون بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوى الكيلو 106 اتجاه القاهرة بدائرة المركز وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكى الإسكندرية قيادة الطالب "أحمد م م" 23 سنة ومقيم الرمل أول بالإسكندرية بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيده (نتيجة سوء الأحوال الجوية)، مما أدى لانحرافها وانقلابها على جانب الطريق (السيارة ملكه وسارية الترخيص).



أسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة الطالب المذكور "بكسر بالفقرتين الحادية عشر والثانية عشر بالعمود الفقرى وكدمات بالجسم" وتم نقله لمستشفى جراحات اليوم الواحد وحجزه بها للعلاج.



وبسؤال الطالب المذكور قرر بمضمون ماتقدم حدثت تلفيات بالسيارة وأزيلت أثار، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.