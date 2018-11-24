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محافظات

الشباب تطلق قوافل رياضية للمناطق المحرومة بالوادي الجديد

السبت 24/نوفمبر/2018 - 01:06 م
صدى البلد
منصور ابو العلمين
أكد بهاء شوقى مدير عام الشباب والرياضة بالوادى الجديد، أن الوزير أشرف صبحى قرر الدفع بقوافل رياضية للمناطق المحرومة والنائية بالمحافظة، وذلك فى إطار الاهتمام بالنشء ورعاية الطلائع بالقرى والمدن.

وأضاف شوقى أن إدارة التنمية الرياضية دفعت بقافلة رياضية لقرية برباية بواحة الداخلة بمشاركة خريجي وخريجات كلية التربية الرياضية، حيث تم تنظيم مسابقات رياضية متنوعة للأطفال، كما تم توزيع جوائز قيمة على المشاركين لتحفيزهم على المشاركة باستمرار.

ولفت شوقى إن مشروع القوافل الرياضية يلقى دعما كبيرا بالمحافظة لما له من دور ايجابى كبير ينعكس على التنمية واكتشاف المواهب ورعايتها، كما أنه ينظم بصفة مستمرة بالتنسيق مع جميع الجهات التنفيذية، مشيرا الى أن المشروع لا يستهدف المناطق البعيدة فقط ولكن يتم تنفيذه بالأحياء البعيدة والفقيرة الخدمات والتى لا يوجد بها مراكز للشباب.
الشباب تطلق قوافل رياضية للمناطق المحرومة بالوادي الجديد
الشباب تطلق قوافل رياضية للمناطق المحرومة بالوادي الجديد
الشباب تطلق قوافل رياضية للمناطق المحرومة بالوادي الجديد
الشباب تطلق قوافل رياضية للمناطق المحرومة بالوادي الجديد
الشباب تطلق قوافل رياضية للمناطق المحرومة بالوادي الجديد
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