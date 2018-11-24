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بث مباشر

بث مباشر لأحداث مباراة ريال مدريد أمام إيبار في الدوري الإسباني

السبت 24/نوفمبر/2018 - 01:09 م
صدى البلد
عبدالله هشام
يحل فريق ريال مدريد ضيفًا على نظيره إيبار، اليوم "السبت"، الساعة الثانية ظهرًا، على ملعب " لبلدي إبوروا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".

ويقدم لكم "صدى البلد"، بثا مباشرا لمتابعة أحداث المباراة بين ريال مدريد وايبار والتى تنطلق بعد قليل.

ويسعى ريال مدريد في مباراة اليوم أمام إيبار، لمواصلة انتصاراته، وتحقيق الفوز الثالث على التوالي في الدوري الإسباني، وخطف النقاط الثلاث للتقدم في مراكز الليجا، وتضييق الخناق على برشلونة و إشبيلية وأتلتيكو مدريد.

وينتظر الملكي اليوم تعادل أتلتيكو مدريد وبرشلونة، اللذان يتنافسان على صدارة الدوري الإسباني، حيث أنه في حال فوز ريال مدريد، وتعادل الثنائي، سيصل المرينجي إلى النقطة 23، بينما سيرتفع رصيد البارسا للنقطة 25 ورصيد الروخي بلانكوس للنقطة 24.

ويفتقد المرينجي في مباراة اليوم جهود نجوم الفريق، حيث أن يعاني كل من مارسيلو، وكاسيميرو، وفاران، وكارفخال، بالإضافة إلى ناتشو فيرنانديز، من الإصابة.

وخاض ريال مدريد 12 مباراة حتى الآن في الدوري الإسباني، وحقق الفوز في 6 مباريات، بينما خسر 4، وتعادل مباراتين.

ويحتل الملكي المركز السادس في جدول ترتيب فرق الليجا، برصيد 20 نقطة، بينما يتربع برشلونة على الصدارة بـ 24 نقطة، ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 23 نقطة، متساويًا مع إشبيلية الذي يحتل الوصافة بفارق الأهداف، فيما يحتل إيبار المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة.

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