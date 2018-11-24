بيل وبنزيما يقودان هجوم ريال مدريد أمام إيبار بالدوري الإسباني

أعلن سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد، عن تشكيلة فريقه الأساسية التي ستخوض مواجهة إيبار بعد قليل، على ملعب "البلدي إبوروا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني "لا ليجا".



وجاء تشكيل الملكي على النحو التالي:



حراسة المرمى: كورتوا



خط الدفاع: مارسيلو - راموس - فاران - أودريوزولا



خط الوسط: مودريتش - كروس - سيبايوس



خط الهجوم: بيل - أسينسيو - بنزيما