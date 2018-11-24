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رياضة

بيل وبنزيما يقودان هجوم ريال مدريد أمام إيبار بالدوري الإسباني

السبت 24/نوفمبر/2018 - 01:10 م
بيل وبنزيما
بيل وبنزيما
إسراء أشرف
أعلن سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد، عن تشكيلة فريقه الأساسية التي ستخوض مواجهة إيبار بعد قليل، على ملعب "البلدي إبوروا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني "لا ليجا".

وجاء تشكيل الملكي على النحو التالي:

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: مارسيلو - راموس - فاران - أودريوزولا

خط الوسط: مودريتش - كروس - سيبايوس

خط الهجوم: بيل - أسينسيو - بنزيما
تشكيل ريال مدريد لمواجهة إيبار تشكيل ريال مدريد لمواجهة إيبار
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