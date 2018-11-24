وزيرة الصحة: 300% نسبة نجاح مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الانتهاء من 54 ألفًا و598 عملية جراحية من أصل 77 ألفا و826 حالة من المسجلين على الموقع الإلكتروني والخط الساخن لقوائم الانتظار، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية والتدخلات العاجلة.





وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه بهذا المعدل فى إجراء العمليات تم الوصول إلى 300% من نسبة المستهدف خلال 4 أشهر فقط منذ بداية المبادرة وحتى الآن ، حيث كان من المقرر فى بداية المبادرة استهداف 17 ألف مريض خلال 6 أشهر، الأمر الذى يعد سابقة ونجاح للمبادرة.





وكشفت وزيرة الصحة والسكان، عن أنه جارٍ توريد 902 قوقعة لاستخدامها فى عمليات زراعة القوقعة للأطفال من بينها 485 قوقعة تم توريدها كمرحلة أولى وجارٍ توريد 422 أخري خلال الأيام القليلة القادمة، لافتة إلى أن قوائم انتظار عمليات زراعة القوقعة وصلت إلى 700 حالة، ووفقًا لهذا التوريد لن يكون هناك طفل ينتظر إجراء زراعة القوقعة فى مصر.





ووجهت الوزيرة الشكر لطارق عامر، محافظ البنك المركزي، لدعم "المبادرة" منذ اليوم الأول لانطلاقها، مما ساعد في توفير المستلزمات اللازمة لإجراء الجراحات المختلفة، وتوفير الاعتمادات المالية للمستشفيات التى تجرى الجراحات للمواطنين، لافتة إلى أن "البنك المركزي" مستمر في دعم المبادرة طوال فترة استمرارها وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهى 3 أعوام.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحالات التي تم الانتهاء من ضمنها 923 حالة جراحة أورام، و2651 حالة عظام، و11 ألفًا و743 رمد، و6 آلاف و471 عملية قلب مفتوح، و30 ألفًا و35570 قسطرة قلبية، و2212 جراحة مخ وأعصاب، و428 زراعة قوقعة، و67 زراعة كبد، بالإضافة إلى 66 حالة زراعة كلى.





وأضاف "مجاهد"، أن إجمالي عدد المستشفيات المشاركة في قوائم الانتظار 164 مستشفى، تضمنت 99 مستشفى حكوميًا أجرت 34 ألفًا و34 عملية من إجمالي العمليات التي تم الانتهاء منها، لافتًا إلى أن أعلى مستشفى تابعة لمستشفيات الوزارة قامت بإجراء عمليات ضمن المبادرة، هى معهد القلب القومي بـ 4952 عملية، ويأتى فى المرتبة الثانية مستشفى معهد ناصر بـ3530 عملية جراحية من مختلف التخصصات، إضافة إلى مشاركة 38 مستشفى جامعيًا، و8 مستشفيات تابعة للقوات المسلحة، و6 تابعين للشرطة، و11 مستشفى خاصًا، إضافةً إلى مستشفيين تابعين للمجتمع المدني.





جدير بالذكر أن جميع التدخلات الجراحية التي تنفذ بالمبادرة هى بالمجان تمامًا، ولا يتحمل المريض أي تكلفة مالية، مؤكدًا أن الخدمة العلاجية تقدم للمريض على أعلى مستوي علاجي عاجل وفق تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي فى هذا الشأن، كما أن الوزارة تستقبل بيانات المرضى عبر الخط الساخن 15300 والذي يعمل يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساء.