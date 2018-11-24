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رياضة

محمد صلاح يقود ليفربول أمام واتفورد وماني وفيرمينيو فى التشكيل

السبت 24/نوفمبر/2018 - 04:16 م
صدى البلد
أحمد هاني
أعلن نادي ليفربول عن تشكيلة فريقه لمباراة اليوم تحت قيادة يورجين كلوب المدير الفني لليريدز في المباراة التي تجمع الفريق مع واتفورد الليلة علي ملعب "فيكارج رود"، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

وجاء تشكيل ليفربول علي النحو الاتي :اليسون بيكير - اليكساندر ارنولد - ديجان لوفرين - فان دايك - روبرتيسون - هيندرسون - فينالدوم - شاكيري - ماني - صلاح - فيرمينيو.

ويحتل ليفربول المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 30 نقطة خلف خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق نقطتين، بينما يحتل واتفورد المركز السابع برصيد 20 نقطة
تشكيلة ليفربول تشكيلة ليفربول
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