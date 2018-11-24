المالية تقترض من البنوك 38 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة في أسبوع



وتسعي وزارة المالية خلال الشهر الجاري طرح أدوات دين من سندات وأذون الخزانة بقيمة تبلغ 153.5 مليار جنيه.



قالت الوزارة عبر تقرير صادر عن وحدة إدارة الدين العام، أنها ستبيع أذون خزانة لآجال " 91، 273، 182،364" يوما بقيمة تبلغ 36.75 مليار جنيه، منها طرحا بـ 18.25 مليار جنيه اعتبارا من غدا الأحد لأجلي 91 و 273 يوما، بالاضافة لطرح أذون 182 و 364 يوما بـ18.5 مليارا خلال الخميس القادم.



وأشار التقرير إلي أن الوزارة ستبيع سندات خزانة من استحقاقي 3 و 7 سنوات بمبلغ إجمالي قدره 1.25 مليار جنيه خلال الإثنين المقبل.

وتسعي " المالية" لطرح أذون الخزانة خلال الربع الثاني من السنة المالية الجارية بقيمة 498.75 مليار جنيه عبر طروحات أسبوعية، إذ تساهم تلك العطاءات في توفير سيولة مالية لدي الحكومة للسيطرة علي الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.



ورغم أهمية أدوات الدين في تدبير الفجوة التمويلية إلا أنها تعتبر أحد أسباب مزاحمة الاستثمار وتعيق الاقتصاد نظرا لتأثيرها علي الانتاجية وحركة عجلة الانتاج وفقا لتصريحات عدد من خبراء الاقتصاد، معتبرين أنها أحد أسباب عجز الموازنة العامة وتفاقم فاتورة الدين العام.



أعلنت وزارة المالية ، عن اقتراضها من البنوك خلال الأسبوع الجاري مبلغ 38 مليار جنيه من خلال عطاءات أذون وسندات الخزانة لتدبير فجوة عجز الموازنة عبر 3 طروحات أسبوعية.