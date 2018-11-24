7 أساقفة يشاركون في الاحتفال بعيد الشهيد مارمينا بديره في مريوط

شارك 7 أساقفة من آباء المجمع المقدس مساء اليوم السبت في صلوات تذكار استشهاد القديس مارمينا الملقب بالعجائبى وذلك بديره في مريوط غرب محافظة الإسكندرية، بحضور العديد من الآباء الكهنة والرهبان وأفراد الشعب.



شارك في الصلوات وطقس تطييب رفات الشهيد مارمينا الأنبا كيرلس آفامينا أسقف ورئيس الدير، والأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين والأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافى القبطي الأرثوذكسي والأنبا ثيئودوسيوس أسقف وسط الجيزة والأنبا مينا أسقف مسيساجا وفانكوفر وغرب كندا والأنبا كيرلس الأسقف العام بإيبارشية لوس أنچلوس والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية.

