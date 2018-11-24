ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

صحيفة: النبضة الكهرومغناطيسية.. سلاح بيونج يانج الأخير

السبت 24/نوفمبر/2018 - 11:58 م
صدى البلد
أ ش أ
كشفت صحيفة (ديلي نورث كوريا) الإلكترونية المعنية بشؤون كوريا الشمالية أن بيونج يانج لا تنوي التخلي عن كل ترسانتها النووية.

وأوضحت الصحيفة - في تقرير نشرته اليوم /السبت/ - أن النظام الشيوعي في بيونج يانج يخطط لشن هجمات كهرومغناطيسية فيما يعرف بالنبضة الكهرومغناطيسية والكفيلة بشلّ كافة الأجهزة والشبكات الكهربائية والإلكترونية وشبكات الاتصال في محيط تفجير المقذوف.

ونبه التقرير إلى أن كوريا الجنوبية ستكون هدف تلك الضربات الشمالية على نحو يحذر الخبراء من أن يخلف فوضى واسعة حال تدمير البنية التحتية وأجهزة التحكم العسكرية.

حث الخبراء حكومة سول على اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لأمثال تلك الهجمات حال وقوعها.

وبحسب التقرير، فإن النظام الكوري الشمالي يسعى لطمأنة أنصاره بأنه لن يتخلى عن كافة الأسلحة النووية حال إبرام أية صفقة مع الولايات المتحدة.

على صعيد آخر، حذر مسؤولون أمريكيون من خطط حربية عدوانية كورية شمالية تشتمل على استخدام أسلحة النبضات الكهرومغناطيسية وأن الولايات المتحدة مستهدفة.

ويفيد تقرير (ديلي نورث كوريا) وخبراء أمريكيون بأن كوريا الشمالية قد تستعين بأقمار صناعية أو سفن حربية مزودة براجمات صواريخ لشن هجمات كهرومغناطيسية ينفجر فيها المقذوف على ارتفاع يتراوح بين 30-100 كم على نحو يعطي للنبضة الإلكترونية مجالا واسعا بحيث تتمكن من تدمير الشبكات التكنولوجية والكهربية على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وحذر تقرير صادر من الكونجرس من أن أي هجوم كهرومغناطيسي يمكن أن يمتد أثره على مدى سنة كاملة، وأن يتسبب في وفاة 90 بالمئة من البشر في محيط الانفجار جراء انقطاع الكهرباء والمياه والخدمات الصحية، فضلا عن شيوع الفوضى.

وبحسب موقع (واشنطن إجزامنر)، فإن وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) بدأت مؤخرا في العمل في هذا الصدد.

وتمتلك كوريا الشمالية سجلا من التدخلات في البنية الإلكترونية بكوريا الجنوبية؛ وقد شنت بيونج يانج العديد من الهجمات على نظام الـ(جي بيه إس) الخاص بتحديد المواقع في كوريا الجنوبية.
loading...

ترشيحاتنا

أتلتيكو مدريد يلدغ برشلونة برأسية كوستا.. فيديو

كشف هوية كاهن عثر على مقبرته في الأقصر .. أشرف على تحنيط زوجته بيده.. صور

إلزام أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه إسترليني للفنانة زينة

بوكا جونيورز وريفربليت.. FIFA يتدخل لتهدئة أجواء نهائي كأس ليبرتادوريس

رئيس سموحة يفجر مفاجأة حول استكمال الدوري ومن هو البطل.. فيديو

عبد الله السعيد يوجه رسالة إلى أحمد عادل عبد المنعم

بوكا جونيورز وريفربليت .. باتيستوتا: الأحداث مخجلة أمام العالم

مصرع طفلة صعقا بالكهرباء بسبب الأمطار بإحدى قرى الدقهلية

إخلاء سبيل مشجعي الزمالك المتهمين بالاعتداء على مدرب الداخلية بـ 5 آلاف جنيه

مجلس الوزراء: مصر ستدخل عصرا جديدا من ناطحات السحاب

مصطفى محمود في فيديو نادر يرد على تهمة إنكاره السنة النبوية

فرج عامر: ياسر إبراهيم يساوى أكثر من 100 مليون وطوب الأرض عايزه.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نهال نبيل تحتفل بـ مفاجأة وتكشف مشوارها الفني في صدى البلد.. صور

شاهد.. محمد صلاح خلال مشاركته في مباراة واتفورد وتسجيله هدف تقدم ليفربول

كشف هوية كاهن عثر على مقبرته في الأقصر .. أشرف على تحنيط زوجته بيده.. صور

حل لغز السفينة الملعونة بعد 90 عاما من غرقها واختفائها .. صور

قرى ومدارس الغربية تغرق في برك مياه الأمطار.. صور

فيديو

عبد الواحد السيد: الزمالك قريب من لقب الدوري بشرط واحد.. فيديو
كليوباترا العقارية تشارك في معرض أكسيل بلندن بمشروعاتها المتنوعة..فيديو
رئيس سموحة يفجر مفاجأة حول استكمال الدوري ومن هو البطل.. فيديو
ديمبلي يدرك التعادل لبرشلونة أمام أتليتكو مدريد.. فيديو
فرج عامر: ياسر إبراهيم يساوى أكثر من 100 مليون وطوب الأرض عايزه.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟