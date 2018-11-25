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أخبار العالم

الرئيس البرازيلي يخضع لأول عملية جراحية منذ توليه المنصب

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 03:44 ص
يائير بولسونارو
يائير بولسونارو
رويترز
قال الرئيس البرازيلي اليميني جايير بولسونارو يوم السبت إنه يعتزم بشكل مبدئي الخضوع لعملية جراحية لإزالة كيس لتفريغ القولون في 20 يناير كانون الثاني بعد نحو ثلاثة أسابيع من توليه رئاسة البلاد.

وانتخب بولسونارو في الشهر الماضي بناء على تعهد بأن يخلص أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية من الفساد وسحق عصابات المخدرات.

وقال إن هذا الإجراء سيعتمد على تقييم طبي. وسيتم تنصيب بولسونارو في أول يناير.

وقال للصحفيين في ريو دي جانيرو "إذا استطعت، في ضوء الخطر الداهم والمستمر بالإصابة بعدوى، فسأجري العملية يوم 20 وإذا لم أستطع، فسيتم تأجيلها من جديد".

وكاد بولسونارو أن يموت نتيجة تعرضه للطعن خلال حملته الانتخابية. ومازل بولسونارو الذي كان ضابطا سابقا في الجيش يستخدم هذا الكيس بعد سلسلة من الإجراءات الطبية العاجلة.
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