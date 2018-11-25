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رياضة

أرسنال يبحث عن إيقاف مسلسل التعادلات أمام بورنموث اليوم

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 09:04 ص
لاكازيت ومسعود أوزيل
لاكازيت ومسعود أوزيل
إسراء أشرف
يحل فريق أرسنال الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمد النني، ضيفًا على نظيره بورنموث، اليوم، الأحد، على ملعب "فيتنس فيرست"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "بريميرليج".

ويبحث أرسنال في مباراة اليوم، عن إيقاف سلسلة التعادلات التى تطارده، حيث إنه تعادل في آخر 3 مباريات ببطولة الدوري الإنجليزي.

ومن المنتظر أن يشارك محترفنا المصري محمد النني، الذي خرج من حسابات أوناي إيمري بشكل كبير منذ توليه القيادة الفنية لأرسنال في بداية الموسم الجاري.

وخاض أرسنال حتى الآن 12 مباراة في البريميرليج وتمكن من الفوز في 7 مباريات بينما خسر مبارتان وتعادل في 3.

ويحتل أرسنال المركز الخامس في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، بينما يحتل بورنموث المركز الثامن برصيد 20 نقطة.
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