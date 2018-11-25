بروس اتوم توضح شروط مشاركة الموردين في مشروع الضبعة

قالت يي ميلتشينكو مدير ادارة منهجيات وتنظيم المناقصات بمؤسسة روس اتوم الروسية، إن أحد متطلبات مشاركة الموردين فى المشروع النووى بالضبعة هى وجود التصاريح الخاصة بشراء المعدات الخاصة بالأمان النووى لبيان مدى جدية المورد.





وتابعت- خلال كلمتها فى المنتدى الأول لموردى الصناعات النووية - أن للمورد الحق فى عملية فحص فنى والحصول على موافقة للمشاركة من الجهات الرقابية.موضحة ان هذه الاجراءات هدفها تقليل المخاطر التى قد يتعرض لها الموردون.





واشارت إلى وجوب تلافي عدة أخطاء لضمان تنفيذ العقود فى التوقيت المناسب ومنها:عدم الاهتمام بتقديم المستندات الخاصة بالدخول فى المناقصة، وعدم تقديم الأوراق الخاصة بالتسجيل الحكومى للشركة، وعدم الاهتمام بملء الاستمارة المقدمة بكل عناية،وعدم توافق المورد مع الامور الفنية الخاصة بالمناقصة.



