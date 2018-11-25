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أخبار البلد

مصر للطيران تطرح أسعارًا تنافسية للسفر من وإلى البرتغال وبولندا

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 10:48 ص
صدى البلد
نورهان خفاجي
أعلنت مصر للطيران عن طرح أسعارًا تنافسية للسفر من وإلى مدينة لشبونة البرتغالية بالمشاركة بالرمز على الرحلات اليومية التي تٌسيرها شركة TAP AIR Portugal العضو بتحالف ستار وذلك عبر كل من مطار روما وميلانو ومدريد وبرشلونة وفرانكفورت وميونخ وفيينا وأمستردام ولندن وبروكسل.

كما طرحت مصر للطيران أسعارًا تنافسية للسفر من وإلى مدينة وارسو البولندية بالمشاركة بالرمز مع شركة Lot Polish العضو بتحالف ستار وذلك عبر مطاري ميلانو وبودابست.

ويمكن لعملاء مصر للطيران المسافرين على متن هذه الرحلات الاستفادة بالحصول على أميال سفر أو استخدام أميالهم وكذلك إمكانية استخدام استراحات درجة رجال الأعمال بمطاري لشبونة ووارسو أو بمطارات الربط الأخرى طبقًا لشروط وقواعد برنامج المسافر الدائم لمصر للطيران EGYPTAIR Plus.

ويمكن للعملاء الاستفادة من عروض الشركة من وإلى المدينتين اعتبارا من اليوم وحتى 31 ديسمبر 2018 وذلك عن طريق إصدار تذاكرهم عبر الموقع الالكتروني لمصر للطيران www.egyptair.com أو تطبيقات مصر للطيران على الهواتف الذكية أو عن طريق وكلاء السياحة والسفر أو مكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم.
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