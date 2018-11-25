بالأسماء.. منح الضبطية القضائية لأعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين

قرر المستشار محمد حسام، وزير العدل، تخويل أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ورؤساء النقابات الفرعية وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة بصفتهم الوظيفية، كل فى اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين.



جاء ذلك بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، وعلى قرار وزير العدل رقم 6346 لسنة 2018، وعلى كتاب نقيب المهندسين رقم 1/68 المؤرخ 9/9/2018.