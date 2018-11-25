رسميا ..اتصالات مصر تعلن الإطلاق التجاري لخدمات التليفون الأرضى خلال كايرو اى سى تى

كشف المهندس خالد حجازي الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي لشركة اتصالات مصر، عن أن الشركة سوف تعلن رسميًا خلال مشاركتها في معرض Cairo ICT 2018 عن الإطلاق التجاري لخدمات التليفون الأرضي في السوق المصري، وبذلك تصبح اتصالات مصر مقدم متكامل لخدمات الاتصالات.



وأشار إلى أن اتصالات سوف تكشف أيضًا عن حلول ذكية للشركات ومنتجات وعروض حديثة تقدم لأول مرة في مصر خلال المعرض.



وشدد حجازي على أهمية الدور الذي تقوم به الدولة في ملف التحول إلى اقتصاد رقمي، وتعزيز الشمول المالي، وأثني على قرار تأسيس المجلس الأعلى للمدفوعات، والذي أوضح بشكل كبير رؤية الدولة وتوجهها، متوقعًا ان يشهد هذا الملف تغيرًا كبيرا في الفترة المقبلة، ولا سيما أن البنك المركزي المصري يعمل على عدة إجراءات ستحفز كثيرا من هذا النشاط.



وأكد أنه برغم التوجه الكبير للدولة في هذا الملف، إلا أن خدمات تحويل الأموال عبر الموبايل لا تزال تحتاج إلى توعية للعملاء من جانب الشركات.



وقال حجازي إن اتصالات مصر، رفعت حجم الاستثمارات المقرر ضخها خلال 2019 لتتراوح بين 3.5 إلى 4.5 مليار جنيه، وذلك بهدف مواكبة النمو والطلب المتزايد على خدمات نقل البيانات، مشيرًا إلى أن الخدمات الصوتية لا تزال تشكل الغالبية العظمى من عائدات شركات المحمول في السوق المصري برغم النمو الكبير في خدمات الانترنت عبر المحمول.



وأكد حجازي أن سوق الاتصالات المصرى عانى الفترة الأخيرة من ارتفاع كبير فى تكاليف الخدمات وصلت نسبته إلى 3 أضعاف بسبب زيادة التضخم وارتفاع الفائدة البنكية وأسعار الكهرباء والوقود وتحرير سعر صرف الجنيه منذ نهاية عام 2016.



وأضاف أن اتصالات مصر، تعمل على ضغط تكاليف الإنتاج في ظل تباطؤ نمو أعداد العملاء نتيجة فرض القرارات الأخيرة منها رسم التنمية الجديد الذي فرض على الخطوط الجديدة، مؤكدًا أن الشركة تعمل على تعظيم عائداتها بتقديم منتجات مبتكرة منها على سبيل المثال (أنظمة إيميرالد ودماغ تانية وسوبر كونكت)، بالإضافة للعروض الترويجية منها 28 ضعف الرصيد في رمضان، حتى يمكن المحافظة على مستوي الربحية.



وحول الترددات الجديدة، أكد حجازي أن اتصالات قبل الحصول على ترخيص الجيل الرابع كانت في حاجة شديدة للترددات، إلا أن الوقت الحالي ليست هناك ضرورة لذلك الآن وحتى 3 سنوات قادمة يمكن لاتصالات الاستفادة من الحجم المتاح لها.



أضاف ان قطاع الاتصالات ينمو مع تطور الاقتصاد فى مصر ككل، وأن الشركات العاملة فى المجال توجه خططها وتوسعاتها حسب تطور الاقتصاد والاستثمار العام فى الدولة.



وقال إن اتصالات مصر، تتوسع في نشر محطات المحمول بهدف التغطية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمحطات القائمة وإنشاء محطات تكفي الأعداد الكبيرة من المستخدمين.





وأشار إلى الاتفاق القائم مع الشركة المصرية للاتصالات، والمقرر له 5 سنوات، حيث تقدم المصرية خدماتها اعتمادًا على شبكة اتصالات بنظام التجوال المحلي، مؤكدًا أن الشركة ملتزمة بذلك ومؤهلة لاستيعاب أي نمو على شبكة المصرية للاتصالات، لافتًا إلى أنه تم تعديل اتفاقية التجوال المحلى مع الشركة المصرية للاتصالات وأصبحت مرضية بشكل أكبر للطرفين وتم زيادة مدتها لتصل إلى 5 سنوات بدلًا من ثلاث فقط.



وقال حجازي، نسعى خلال مناقشاتنا مع وزارة الاتصالات لتدشين مراكز خدمات فى إحدى المناطق التكنولوجية الجديدة.



وشدد حجازي على أن اتصالات مصر ليس لديها أي مشكلات فى جودة الخدمة وأنها من الشركات الأولى فى مستوى جودة الخدمة المقدمة، ولديها معايير جودة صارمة، بدليل مبادرة الشركة لتكون أول شركة تقوم بتوقيع لائحة جزاءات جودة الخدمة طواعية مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وحتى الآن -والحمد لله -لم يتم توجيه أي إنذارات للشركة. وترحب الشركة بأي جهود تبذلها الدولة لتعزيز ذلك عن طريق قيام أي جهات عالمية بقياسات الجودة.



وعن الخدمات التكنولوجية المضافة على خدمات الاتصالات قال حجازي "الخدمات التكنولوجية الجديدة مثل إنترنت الأشياء وتحويل الأموال عبر المحمول وحلول إدارة المدن الذكية، هي المستقبل واتصالات مصر مهتمة دائمًا بمواكبة أحدث تطورات التكنولوجيا، والدليل على ذلك أن عملاء اتصالات الوحيدون كانوا قادرين على استخدام الجيل الرابع بدون تغيير شرائح المحمول، وهو ما يعني أن اتصالات منذ 2007 وهي مستعدة للجيل الرابع أي قبل 10 سنوات من تقديمه في السوق المصري.



وفيما يخص ملف المسؤولية المجتمعية، أشار حجازي إلى ان اتصالات تولي أهمية كبيرة لملف الصحة، وتسعى بجهد كبير للإسهام بجانب دور الدولة في دعم منظومة الصحة والمستشفيات والمرضى.