سكرتير عام المنيا يسلم 3 منازل للأسر الأولى بالرعاية بعد إعادة بنائها.. صور

سلّم محمد عبد الفتاح، سكرتير عام محافظة المنيا، 3 منازل تمت إعادة بنائها للأسر الأولى بالرعاية بمركزي بني مزار وسمالوط بتمويل قدره 370 ألف جنيه من حساب صندوق الخدمات والخطة الموحدة، وذلك ضمن مشروعات النهوض بالمرأة والتي يُشرف على تنفيذها إدارتي المرأة بالمحافظة والإدارة الهندسية.





يأتي ذلك علي هامش الندوة التي نظمتها إدارة الأمومة والطفولة لمبادرة وحدة تكافؤ الفرص حول تنفيذ حملة "16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة" في الفترة من 25 نوفمبر الجاري وحتى 10 ديسمبر المقبل.





وحضرها السكرتير العام نائبًا عن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اللقاء الذي نظمته إدارة المرأة والأمومة والطفولة ، أميرة عبد الفتاح مدير إدارة المرأة والأمومة والطفولة بديوان عام المحافظة ودكتور حسن سند أستاذ القانون ورئيس مجلس إدارة وحدة تكافؤ الفرص بجامعة المنيا والملازم ايه الداخلي بوحدة مكافحة العنف ضد المرأة ودكتورة نجاح التلاوى.





وقال السكرتير العام إن هذه الحملة تأتى في إطار تنفيذ إستراتيجية مصر 2030 والتي تستهدف تمكين المرأة من خلال أربعة محاور وهى التمكين السياسي والتمكين الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والحماية كما تسعى إلى وضع الآليات الداعمة والأنشطة التي تعزز دور المرأة في المجتمع ومشاركتها الإيجابية في عملية التنمية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.





وأكد السكرتير العام أن المحافظة تقدم كافة سبل الدعم لإنجاح الحملة على مستوى مراكز المحافظة لما لها من أهمية في التصدي للعنف ضد المرأة حيث ان المرأة شريك أساسي في بناء وتنمية المجتمع.



