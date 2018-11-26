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أخبار العالم

روسيا تطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الوطني لبحث الأوضاع في بحر آزوف

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 09:00 ص
صدى البلد
طلبت روسيا،اليوم الاثنين،عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع المستجد في بحر آزوف، وذلك على خلفية إبحار سفن حربية أوكرانية قبالة سواحل شبه جزيرة القرم أمس الأحد، حسب ماذكرته قناة"روسيا اليوم".

وقال دميتري بوليانسكي ،نائب المندوب الروسي الدائم في الأمم المتحدة في تصريحات للصحفيين: "على ضوء المستجدات الخطيرة للوضع في بحر آزوف وما تبعها من تطورات، طلبت روسيا عقد جلسة طارئة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي بموجب بند جدول الأعمال الخاص بـ"الحفاظ على الأمن والسلام الدوليين".

وأضاف أن عقد الجلسة تقرر بشكل أولي في الساعة الحادية عشرة صباحا بتوقيت نيويورك.

يذكر أن ثلاث سفن عسكرية أوكرانية قاموا بانتهاك الحدود البحرية الروسية متجهة إلى مضيق كيرتش، وعقب ذلك بساعات تبعتها سفينتان مدفعيتان مدرعتان من طراز "جيورزا" من بيرديانسك، وهو ما دفع قوارب عسكرية تابعة لروسيا باعتراض هذه السفن و منعها من الوصول إلي المضيق، فضلا عن القيام بدوريات في المجال الجوي للمنطقة.
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