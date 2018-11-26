تراجع مفاجئ في نسب المشاهدة لـ الطائر المبكر.. والتوأم ميمو يتصدر

حقق مسلسل "التوأم ميمو جان" أعلى نسبة مشاهدة في الدراما التركية امس الاول السبت ، ليتصدر للمرة الاولي منذ عرضه.



وحل في المركز الثاني مسلسل " العروسة الجديدة " والذى شهد ارتفاعًا ملحوظًا فى نسبة المشاهدة، وجاء فى المركز الثالث مسلسل "الطائر المبكر " الذي تراجع بشكل مفاجئ من المركز الاول بعدما كان متصدرا منذ عدة اسابيع.



أما برنامج "صوت تركيا" فقد احتل المركز الرابع والأخير فى نسب المشاهدة، ليكون بذلك قد شهد حالة من الانتكاسة في نسب المشاهدة هذا الموسم.