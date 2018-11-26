ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

تراجع مفاجئ في نسب المشاهدة لـ الطائر المبكر.. والتوأم ميمو يتصدر

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 09:19 ص
صدى البلد
أحمد البهي
حقق مسلسل "التوأم ميمو جان" أعلى نسبة مشاهدة في الدراما التركية امس الاول السبت ، ليتصدر للمرة الاولي منذ عرضه.

وحل في المركز الثاني مسلسل " العروسة الجديدة " والذى شهد ارتفاعًا ملحوظًا فى نسبة المشاهدة، وجاء فى المركز الثالث مسلسل "الطائر المبكر " الذي تراجع بشكل مفاجئ من المركز الاول بعدما كان متصدرا منذ عدة اسابيع.

أما برنامج "صوت تركيا" فقد احتل المركز الرابع والأخير فى نسب المشاهدة، ليكون بذلك قد شهد حالة من الانتكاسة في نسب المشاهدة هذا الموسم.
loading...

ترشيحاتنا

5 علامات تدل على حاجة جسمك لفيتامين د

السعودية تنتقل من المحاكم الورقية إلي الرقمية.. والتنفيذ خلال 10 أسابيع

عرض ورد مسموم بمهرجان القاهرة.. اليوم

مفتي الجمهورية السابق يكشف عن مكان يشفع رسول الله لمن يموت فيه

أضرار لا تعلمها عن تناول السكر الأبيض

رئيس جامعة طنطا يفتتح مهرجان الجوالة الـ 14.. صور

مجلس النواب يناقش 6 قرارات جمهورية.. اليوم

أوكرانيا تطالب روسيا بتسليم البحارة المحتجزين لديها

أم أبو النمرس أغرقت رضيعها ببرميل مياه.. وزوجها هددها بفضح علاقتها الآثمة فقتلته

أرملة ساطع النعماني: خطاب محمد مرسي سبب وفاة زوجي.. فيديو

يونس: كنا الأحق بالفوز على الإنتاج بعد إضاعة العديد من الفرص الخطيرة

البحوث الإسلامية تكشف عن 3 أمور أوصى بها الرسول عند دخول المسجد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

مجلس النواب يناقش 6 قرارات جمهورية.. اليوم

الأرصاد تحذر من انخفاض الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحا..فيديو

تحقيقات ١٢ ساعة في كمين العياط: السائق دهس الضابطين.. وتم اقتياده للقسم في مدرعة شرطة

سعر صادم لإطلالة فيفي عبده في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

التحقيقات تتواصل مع قاتل معلمته في الإسكندرية.. المتهم يمثل جريمته.. والنيابة تتحرى سلامة قواه العقلية.. والمتهم: لعبة بوبجي دفعتني لارتكاب الجريمة

ابنة هند رستم تكشف أسرار حياة الراحلة قبل وفاتها ووصيتها قبل الموت .. فيديو

إحدى الناجيات من غرق معدية المنوفية تفجر مفاجأة.. فيديو

عامل يصيب زميله بجرح نافذ بالصدر بسبب معاتبته لمعاكسة زوجته

الغضبان يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير مداخل بورسعيد استعدادا لاحتفالات عيد النصر

مواجهة نارية على الهواء بين الطالبة بسملة والمدرس المتنمر بها.. فيديو

شادي محمد: لم أنتخب الخطيب عن قناعة شخصية .. فيديو

شاهد.. فيديو مرعب لنجاة أم وطفلها من الموت المحقق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية تمثال رمسيس الثاني في الرمسيوم.. والزلازل بريئة من تدميره..صور

نسرين أمين تتألق بالأسود على السجادة الحمراء.. صور

سعر صادم لإطلالة فيفي عبده في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

وزيرة الثقافة تفتتح معرضا تحت 4 سنوات.. وتطلق فعاليات ملتقى أكاديمية الفنون.. صور

ارتفاع عدد جرحى زلزال إيران إلى 170 على الأقل ..صور

فيديو

قبل مغادرة منزلك.. تعرف على الطرق المزدحمة وبدائلها.. فيديو
الأرصاد تحذر من انخفاض الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحا..فيديو
شاهد.. برومو فيلم What Men Want
عرض فيلم Replicas فى 11 يناير المقبل.. فيديو
فيديوجراف| محطات فى حياة الفيل الإيفواري دروجبا بعد اعتزال الكرة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟