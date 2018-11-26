إصابة 634 شخصا في زلزال غرب إيران

أعلن رئيس جامعة العلوم الطبية في محافظة كرمانشاه بغرب إيران محمد رضا مرادي، اليوم الإثنين عن إصابة 634 شخصا جراء زلزال كرمانشاه .



ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن مرادي قوله إن الزلزال الذي بلغت شدته 4ر6 درجة على مقياس ريختر لم يتسبب في سقوط قتلى.



وكان الزلزال قد ضرب أمس الأحد، محافظات كردستان "إيران"، وكرمانشاه وإيلام غرب وشمال غرب البلاد، فيما شعر سكان العاصمة به، كما شعر به سكان محافظات أذربيجان الشرقية وأذربيجان الغربية وخوزستان وهمدان، الواقعة غرب البلاد.



