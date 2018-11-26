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حوادث

ضبط 1628 مخالفة مرورية و23 مركبة بدون لوحات بكفر الشيخ

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 12:25 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمود زيدان
شنت إدارة المرور بكفر الشيخ، حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة العميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد وضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، واللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1628 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز كفرالشيخ وسيدى سالم والحامول وبلطيم ودسوق، حيث تم ضبط 23 مركبة بدون لوحات معدنية، وضبط 80 مخالفة دراجة نارية، و65 انتظار خاطئ، و56 مخالفة سير بدون تراخيص 33 بدون رخص قيادة و23 بدون رخص تسيير.

كما تم ضبط 1347 مخالفة متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق، فضلًا عن ضبط مباحث المرور بقيادة المقدم صلاح الذكير، رئيس مباحث المرور، حالتين تعاطى مواد مخدرة من إجمالي 19 حالة خضعت لإجراء تحليل المواد المخدرة.

ووجه محافظ كفرالشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في جميع الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط كل أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.
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