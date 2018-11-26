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برلمان

الحسينى: المقاهى مفسدة للأسرة المصرية..وتحديد مواعيد للفتح والغلق ضرورة

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 12:35 م
النائب محمد الحسينى،
النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
محمود فايد
طالب النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، محمود شعراوي،وزير التنمية المحلية، بالعمل على إصدار كتاب دورى بالتنسيق مع المحافظين على مستوى الجمهورية، يحدد فيه مواعيد لفتح وغلق المحال العامة والتى تضم المقاهى والمحال المقلقة للراحة، وذلك حماية للأسرة المصرية والمجتمع.

جاء ذلك في إجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى ، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب سمير البطيخي، بشأن ضرورة تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال العامة عدا الصيدليات والمحال الحاصلة على رخصة من وزارة السياحة.

وأكد الحسينى على أن المقاهى تعد من مفاسد الحياة، ومفسدة للأسرة، بسبب التساهل من جانب الحكومة في التصاريح الخاصة بها، وعدم الإهتمام بها، حيث أننا أصبحنا أمام العديد من المقاهى التى يتمركز عليها الشباب بشكل يومى، مما يؤثر بالسلب على الأٍسرة بشكل عام قائلا:" نلاقى الناس قاعدة عليها وتقوم الخناقات والإِشكاليات بشكل مستمر جراء هذه القاعدة".

وأضاف الحسينى:" المقاهى تسببت في إفساد العلاقة الأٍسرية.. الواد بيبقى أبوه معدى ويخليه قاعد ومش يقوم له إطلاقا ويعزم عليه يشيش معاه..بخلاف ما كان يتم في الماضى من إحترام ووقار"، متابعا:" بهذا المنطق تم التأثير السلبى على المجتمع من خلال هذه المقاهى التى أًصبحت سبيل رئيسى في تغيير السلوكيات للأسوأـ.

وواصل حديثه:" المترو بيقفل الساعه واحده..والمقاهى بتخليها طوال الليل..ولازم توصية تخرج من اللجنة بكتاب دورى لإغلاق المحلات العامة بما فيها المقاهى الساعه 12"، مشيرا إلى أنه سيتم الرد عليه بأن هناك الكثير من المقاهى غير مرخصة، وهذا يرد عليه بالقول:" يعنى هو أنتى لما تيجى تقبض على بياع جائل بتقوله فين رخصتك وبالتالى لابد من التعامل الجاد والإرادة الحقيقة من الحكومة نحو المقاهى".

واتفق معه النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، مؤكدا على أن الملف في حاجة للدراسة والتأنى، حرصا على مصالح المواطنين، وإعلاء للأبعاد الإقتصادية والأمنية والإجتماعية في هذا الملف، مشيرا إلى ضرورة أن يتم مناقشة الأمر بتوازن، خاصة أنه لا يجوز أن يتم إًصدار قرار ولا يتم تطبيقه.
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