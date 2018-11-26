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حوادث

28 نوفمبر.. أولى جلسات محاكمة المتهم باقتحام كنيسة عين شمس

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 01:54 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد مهدى - عمرو خليفة
حددت نيابة عين شمس، جلسة 28 نوفمبر الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة عاطل متهم باقتحام كنيسة مارجرجس وإصابة 3 من أفراد الأمن.

وكانت نيابة عين شمس الجزئية، امرت برئاسة المستشار شريف عيسوي، وبإشراف المستشار أحمد عزالدين، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، بإحالة عاطل، 21 سنة، لمحكمة الجنح في واقعة اقتحامه لكنيسة مارجرجس بعين شمس، واعتدائه على 3 أفراد أمن بالكنيسة مستخدمًا آلة حادة.

وتسلمت النيابة تحريات الأمن الوطني، التي أكدت أن المتهم مصاب بهوس ديني، وأن الحادث جنائي وليس إرهابيا، وأن المتهم لا ينتمي لأي جماعة إرهابية، كما تسلمت النيابة التقارير الطبية الخاصة بأفراد الأمن وتبين إصابتهم بإصابات طفيفة.

كان أفراد أمن كنيسة مارجرجس، تمكنوا من ضبط شخص خلال محاولته اقتحام الكنيسة من باب خلفي، وتم اقتياده لقسم الشرطة، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وإحالته للنيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.
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