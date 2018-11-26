مدرب إيفرتون: أندريه جوميش مستمر مع الفريق ولا نية لعودته لبرشلونة

أكد ماركو سيلفا المدير الفني لفريق إيفرتون الإنجليزي على نيته التعاقد بشكل نهائي مع أندري جوميش لاعب وسط فريقه المعار من برشلونة الإسباني.



وقال سيلفا في تصريحات للصحفيين اليوم : "نحن سعداء للغاية بمستوى جوميش معنا، إنه يستمتع باللعب هنا ، ولا أعتقد أنه من الجيد الحديث كل أسبوع عن ضمه بشكل نهائي، والأفضل لبرشلونة الآن أن ينسوه قليلا ،"في الوقت المناسب سنبدأ الحديث مع برشلونة لضم جوميش بشكل نهائي".



وأتم تصريحاته "لا نريد أن نضع ضغطا على جوميش والوقت لا يزال مبكرا للحديث عن ضمه من برشلونة بشكل نهائي، في نهاية الموسم سنتحدث مع اللاعبين ونتخذ كل القرارات المناسبة".