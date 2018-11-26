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برلمان

وزيرة السياحة من البرلمان: خروج قانون السياحة الموحد قريبا

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 08:15 م
الدكتور رانيا المشاط
الدكتور رانيا المشاط وزيرة السياحة
فريدة محمد وماجدة بدوي ومحمود فايد
قالت وزيرة السياحة، الدكتورة رانيا المشاط، إن الفترة المقبلة ستشهد خروج قانون السياحة الموحد وتعديل التشريعات الحالية المتعلقة بالسياحة التى تعود لسنة ١٩٧٠، موضحة أنه تم إنفاق قرابة ٣ مليارات جنيه من صندوق السياحة سواء على المحافظات السياحية والدعم والترويج.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو صدقي، اليوم الاثنين، خلال استعراض خطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت المشاط أن هناك كثيرا من المفاهيم التي استحدثت في قطاع السياحة، لافتة إلى أن القوانين الحالية لم تتغير منذ عام ١٩٧٠ وهناك دول منافسة في المنطقة، لذا لابد أن تكون هناك بيئة تشريعية جديدة تحقق أكبر قدر من التنافسية.

وأشارت الوزيرة إلى أن السياحة ستعود إلى سابق عهدها؛ ويتم حاليا العمل على تدريب العمالة حيث هناك مشكلة فى العمالة المدربة التى تركت البلاد طوال السنوات السبع الماضية، فضلا عن الاستثمار فى البنية التحتية للفنادق التى قد تكون ضعيفة أو غير موجودة.

ولفتت إلى أن انتخابات الغرف السياحية التى ستتم ١٥ يناير المقبل ستكون مهمة لأن القطاع الخاص يشارك فى قطاع السياحة بواقع ٩٨٪ ، وهناك حاجة للاستماع إلى رؤيتهم كشريك مهم فى تطوير ملف السياحة.

وتناولت وزيرة السياحة الأزمة الطارئة التي حدثت مع شركة توماس كوك"و أزمة السائحين البريطانيين، وأكدت الوزيرة أنه تم تجاوز سلبيات الأزمة خلال الشهور الماضية إلى حد كبير.

وفى سياق آخر، أكدت الوزيرة أنه جارٍ عمل بنود تنفيذ بروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الخاص بأخلاقيات السياحة والخاصة بكيفية التعامل مع السائحين كنوع من الوعي المجتمعى بالسياحة.

وأشارت إلى عقد شراكة مع الجانب الصيني الذي يمتلك سوق سياحي يصل إلي 150 مليون سائح سنويا وأن عائدات السياحة تتجاوز سنويا حول العالم نحو 8 تريليونات دولار.
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