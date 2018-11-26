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معتز الدمرداش يعلن رحيله عن برنامج آخر النهار..فيديو

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 08:16 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال الإعلامى معتز الدمرداش إن يوم الخميس المقبل ستكون الحلقة الأخيرة له ببرنامج « آخر النهار» المذاع على قناة النهار.

وقال معتز إنه يعمل بقناة النهار منذ عام ماضى، وأكد أنه قام باستضافة مجموعة كبيرة من الشخصيات العامة والمهمة وأسر الشهداء.

وأشار معتز إلى أن برنامج آخر النهار فى أيد أمينة، وكشف أن البرنامج سيقدمه كل من الإعلامى محمود سعد والإعلامى تامر أمين.

وكشف معتز انه سيقوم بتقديم برنامج أسبوعي على قناة النهار بداية من أول عام 2019.

وأعلنت شبكة قنوات النهار برئاسة الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، عن تعاقدها مع الإعلامى تامر أمين، في ضوء الخطة البرامجية الجديدة لتقديم منتج إعلامي متميز.

وأوضحت القناة أن تامر أمين، سيقدم برنامج آخر النهار من يوم الاثنين لـ الخميس من كل أسبوع بينما يقدم الإعلامي الكبير محمود سعد حلقات برنامج آخر النهار (باب الخلق) من الجمعة للأحد.

وسيقدم الإعلامي معتز الدمرداش ، برنامج جديد اجتماعي فني يذاع مرة أسبوعيا على شاشة النهار اعتبارا من الدورة الجديدة.
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