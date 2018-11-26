الرئيس السيسي يفتتح المؤتمر والمعرض العربى الـ15 للثروة المعدنية.. طارق الملا: 2% مساهمة قطاع التعدين فى الناتج القومي خلال 5 سنوات.. وزيرة أردنية: مصر توفر ثلث احتياجاتنا من الغاز في يناير

الرئيس السيسي يفتتح المؤتمر والمعرض العربى الـ15 للثروة المعدنية

طارق الملا: 2% مساهمة قطاع التعدين فى الناتج القومي خلال 5 سنوات

وزيرة الطاقة الأردنية: مصر توفر ثلث احتياجات الأردن من الغاز في يناير

وزير الطاقة السعودي: مستعدون لتقديم أي دعم لمصر و42 مبادرة لتنشيط التعدين





شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح المؤتمر الدولي العربي الخامس عشر للثروة المعدنية، والمؤتمر المصاحب له، وذلك بحضور لفيف من الوزراء العرب والمصريين.وشارك الرئيس خلال الافتتاح كل من، المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول، وشارك ايضا محمد ابوالغيط أمين الجامعة العربية، والدكتور رضا عبدالعال رئيس مجلس النواب.وحضر الافتتاح لفيف من الوزراء العرب، على رأسهم خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، والمهندس عباس النقي، أمين عام منظمة أوابك، كما حضر رئيس ديوان عام الجمهورية، ورئيس الرقابة الإدارية.وعلى صعيد الوزراء المشاركين تواجد كل من: اللواء محمد زكي، وزير الدفاع ، اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط وعمرو نصار، وزير الصناعة والتجارة.أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أنا مصر تستهدف زيادة الدخل من قطاع التعدين إلى ٢٪؜ من إجمالي الناتج القومي، وذلك خلال كلمته بافتتاح المؤتمر الدولي العربي الخامس عشر للثروة المعدنية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.وأضاف الملا، خلاله كلمته، أن ذلك يأتي ضمن خطة الوزارة الأولية التي تستمر خمس سنوات، موضحا بأن الناتج الحالي لا يتعدى سوى ٠.٥٪؜ فقط.وأضاف الوزير ان الدولة بدأت في مراحل تطوير القطاع، وأن مجلس الوزراء وافق على تعديلات قانون الثروة المعدنية الأخير، وأنه جاري إنهاء الأمر تشريعيا بشكل قانوني، وذلك في خطوة لجذب مزيد من الاستثمارات.كشفت هالة الزواتي، وزيرة الطاقة الأردنية، فى تصريحات لـ "صدى البلد" عن الاتفاق مع الحكومة المصرية على توفير ثلث احتياجات الاردن من الغاز الطبيعي، وذلك خلال مطلع العام المقبل، وتحديدًا في شهر يناير ٢٠١٩.وأضافت الوزيرة، أن الجانبين المصري والأردن يتفاوضان حاليا للاتفاق علي أسعار الغاز المصري، مشيرة إلى أن الضخ التجريبي الغاز قد بدأ فى سبتمبر الماضي.وأضافت الزواتي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" على هامش المؤتمر العربي الدولي الخامس عشر بالقاهرة، ان المملكة ستستقبل ١٠٠ مليون قدم مكعب غاز يوميا من مصر، لسد احتياحاتها المحلية.قدم خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، الشكر للرئيس السيسي، وذلك بمستهل كلمته بافتتاح المؤتمر الدولي العربي الخامس عشر للثروة المعدنية، ونقل له تحيات الملك سلمان.وأكد الفالح خلال كلمته بافتتاح المؤتمر، على حرص بلاده على التعاون وبناء المعرفة بين الشعوب العربية، موضحا ان الوطن العربي تجمعه روابط اقتصادية وأمنية وجغرافية وجيولوجية.وطالب الوزير، بمضاعفة الجهد المبذول من الدول العربية بقطاع التعدين، حيث انه شريان يغذي الصناعات المختلفة، وذلك بهدف تحقيق الرخاء في الوطن العربي.وأوضح الفالح، أن التعدين في المملكة يعد من القطاعات الواعدة، المستهدفة ضمن خطة 2030، حيث تم وضع استراتيجية تنمية شاملة له، تتضمن ٤٢ مبادرة لإعادة هيكلة القطاع، لجذب ٦٤ مليار دولار بدلا من ١٧ مليار دولار فقط حاليا، مشيرا إلى خلق ١٦٠ ألف فرصة توظيف أيضا خلال تلك الخطة.وأشار وزير الطاقة، إلى أن المملكة تستهدف أن يكون قطاع التعدين رقم ٣ في الاقتصاد السعودي، وزيادة القيمة المضافة لمعادنه، حيث تشير الدراسات ان ثرواتنا تتجاوز تريليون و٣٠٠ مليون دولار بمساحة ٦٣٠ ألف كيلو متر مربع، كما نهدف لنكون ثاني أكبر دولة في العالم لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية، عن طريق منطقة وعد.واختتم خالد الفالح كلمته، بالتشديد على تقديم اي دعم للجانب المصري في مجال التعدين، خاصة مع رئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول المصري للمؤتمر الحالي للتعدين بالوطن العربي.