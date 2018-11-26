أحمد موسى: 27 مليار دولار استثمارات السعودية في مصر

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر تقدر بنحو 27 مليار دولار.



وأضاف موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن السعودية الشريك الأول والمستثمر الأول في مصر تحتل الأولى عربيا.



وتابع الإعلامي أحمد موسى أن عدد المشاريع السعودية في مصر تبلغ 2900 مشروع فيما يبلغ حجم الاستثمارات المصرية في المملكة 2.5 مليار دولار بعدد مشاريع يبلغ 1300 مشروع.



وأكد موسى أنه لن يستطع أي شخص سواء في الحاضر أو المستقبل، الوقيعة بين مصر والمملكة العربية السعودية.