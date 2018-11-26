ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أحمد موسى: 27 مليار دولار استثمارات السعودية في مصر

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 09:49 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
كشف الإعلامي أحمد موسى، أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر تقدر بنحو 27 مليار دولار.

وأضاف موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن السعودية الشريك الأول والمستثمر الأول في مصر تحتل الأولى عربيا.

وتابع الإعلامي أحمد موسى أن عدد المشاريع السعودية في مصر تبلغ 2900 مشروع فيما يبلغ حجم الاستثمارات المصرية في المملكة 2.5 مليار دولار بعدد مشاريع يبلغ 1300 مشروع.

وأكد موسى أنه لن يستطع أي شخص سواء في الحاضر أو المستقبل، الوقيعة بين مصر والمملكة العربية السعودية.
loading...

ترشيحاتنا

أم تناشد أهل الخير بتوفير أمبولات علاج القلب لنجلتها.. صور

مفاجأة.. محمد فضل أنهى صفقة علي غزال للأهلي قبل الأزمة

فرجاني ساسي يسجل الهدف الأول له مع الزمالك أمام الجونة بالدوري .. فيديو

مميش: خط السكة الحديد الإسرائيلي معدوم الأثر على قناة السويس

أحمد موسى: مبارك كشف لي ما فعله البرادعي لهدم العراق

اتحاد الكرة يصدم المصري بخصوص أحقيته في اختيار ملاعب كأس مصر

7 معلومات لا تعرفها عن الراحل عادل أمين

تحريات الأمن الوطني في إضرار حسن مالك بالأمن القومي

رد وزارة الزراعة على تصدير الكلاب والقطط للخارج.. فيديو

الموت بكبرياء .. صور مأساوية لحظة احتضار أسدين بعد تسميمهما

بعد تهشيم رأسه بسكين اللودر.. قاتل مقاول أكتوبر: أنا صعيدى ودمى حامى ومينفعش حد يهين كرامتي

أقوى استفزاز تركي في البحر المتوسط

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علا شوشة : أتمنى إجراء حوار مع الرئيس السيسي .. فيديو

حيلة شيطانية.. خليل البواب خطف ياسين وباعه على فيس بوك بـ60 ألف جنيه ..صور

وزير التربية والتعليم يزور القليوبية.. شوقى يفتتح المدرسة الرسمية الدولية بالعبور بتكلفة 6 ملايين جنيه.. ويتفقد فصول رياض الأطفال ويستمع لآراء أولياء الأمور

عاجبني لون بشرتي.. بسملة بطلة واقعة التنمر تتحدث لـ صدى البلد.. والمُدرس يرد

حكاية عم بلال حاوي الكلاب: كل كلب على حسب ذكائه

فيديو

بسملة ضحية التنمر توجه رسائل قاسية لمدرس أساء لها ..فيديو
الزراعة تكشف المسئول عن أزمة مزاعم تصدير الكلاب والقطط ..فيديو
اتحاد الجمعيات الأهلية: علاقة مباشرة بين الأمية وزيادة النمو السكاني
رد وزارة الزراعة على تصدير الكلاب والقطط للخارج.. فيديو
البترول: نستهدف مشاركة قطاع التعدين بـ2% في الناتج القومي .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية؟

هل تؤيد تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية؟