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دينا الشربيني: عمل فنى يجمعنى بـ محمود حميده قريبا ..فيديو

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 12:47 ص
الفنان محمود حميده
الفنان محمود حميده
حمزة شعيب
أعربت الفنانة دينا الشربيني، عن أمنيتها في عمل فني قائم على الإثارة والتشويق، ويجذب المشاهدين ويجعلهم طوال الوقت يفكرون في تفاصيل الأحداث.

وأضافت "دينا"، خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة"، والمذاع على قناة "DMC"، "نفسي أقدم عمل فني قائم على الإثارة أو أكشن، أنا بشوف الإثارة دي حاجة حلوة أوي".

وعن رأيها في الفنان محمود حميدة، قالت، "أنا بموت فيه، وفرحانة جدًا إن فيه عمل فني هيجمعنا قريبا".

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