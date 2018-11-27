ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

نيوكاسل يتغلب على بيرنلي 1/2 في مباراة تأخرت 30 دقيقة

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 12:47 ص
جانب من المباراة
جانب من المباراة
محمد رشاد
فاز فريق نيوكاسل على مضيفه بيرنلي بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب يرف مور ، فى إطار مباريات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بداية المباراة تأخرت نصف ساعة بسبب تعرض مسؤول الحكام لحالة إغماء قبل بداية المباراة مباشرة، لتقام في العاشرة والنصف مساء بدلا من العاشرة، وتقدم نيوكاسل بالهدف الأول في الدقيقة الرابعة بهدف سجله بن مي مدافع بيرنلي في مرماه.

وأضاف كيارن كلارك هدفا ثانيا في الدقيقة الـ23 لنيوكاسل، ليتسع الفارق عن أصحاب الأرض.

بيرنلي قلص الفارق في الدقيقة الـ40 عن طريق سام فوكس، لينتهي الشوط الأول بتقدم نيوكاسل بهدفين مقابل هدف.

في شوط المباراة الثاني، كاد نيوكاسل يضيف الهدف الثالث في الدقيقة الـ79 بعد انفراد تام بالمرمى، لكن خوسيليو سدد بيسراه في القائم الأيسر لجو هارت حارس بيرنلي.

وكاد بيرنلي يتعادل في الدقيقة الـ91 بعدما تقدم جو هارت للأمام وأرسل كرة عرضية، قابلها أشلي بارنيس برأسية وارتطمت بالدفاع، لكن جانبت القائم لتخرج إلى ركنية، وينتهي اللقاء بفوز نيوكاسل بهدفين مقابل هدف.

فوز نيوكاسل رفع رصيدهم للنقطة الـ12 مرتقيا للمركز الـ15، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند النقطة التاسعة في المركز الـ17.
loading...

ترشيحاتنا

مميش : التعداد السكاني في مصر تخطي 106 ملايين نسمة

دينا الشربيني: ممكن احب خروف بسبب عيونه البريئة.. فيديو

علاء عزت: الأهلي يفاوض لاعبي دجلة والمقاصة والمقاولون

محمد صلاح يكشف عن رأيه في ازمة تصدير القطط والكلاب

بشار الأسد يجري تعديلا وزاريا موسعا على الحكومة السورية

حيلة شيطانية.. خليل البواب خطف ياسين وباعه على فيس بوك بـ60 ألف جنيه ..صور

رفض الحديث مع صحفي إسرائيلي.. طبيب سعودي: مصر والمملكة عينان في رأس واحدة

علا شوشة : أتمنى إجراء حوار مع الرئيس السيسي .. فيديو

استغرقت كتابته 6 أشهر ولحنه مبدع مصري.. حكاية السلام الوطنى السعودى هدية الملك فاروق لآل سعود

دينا الشربيني تكشف كواليس حياتها الشخصية مع صاحبة السعادة.. فيديو

بعد رحلة استغرقت 6 أشهر.. مسبار ناسا يهبط على سطح المريخ

أستاذ طرق: النقل الجماعي هو الحل الأمثل لأزمة المرور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للميري وجوه كثيرة.. وزير الداخلية ينقذ قلب طفل.. وضابطان يستشهدان فداءً عملهما بـ كمين.. صور

ليلى علوى وشيرين رضا فى تكريم ريف فاينز بجائزة فاتن حمامة من القاهرة السينمائي.. صور

علا شوشة : أتمنى إجراء حوار مع الرئيس السيسي .. فيديو

حيلة شيطانية.. خليل البواب خطف ياسين وباعه على فيس بوك بـ60 ألف جنيه ..صور

وزير التربية والتعليم يزور القليوبية.. شوقى يفتتح المدرسة الرسمية الدولية بالعبور بتكلفة 6 ملايين جنيه.. ويتفقد فصول رياض الأطفال ويستمع لآراء أولياء الأمور

فيديو

أشرف رشاد: لا خلاف بين رياضة النواب واللجنة الأولمبية.. فيديو
حسام عبد الغفار: 18 مليون مريض و800 ألف عملية جراحية في المستشفيات الجامعية سنويا .. فيديو
وزير التعليم عن بسملة ضحية التنمر: هقابلها عشان أقولها إنتي جميلة.. فيديو
وزير التعليم يحدد موعد توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي ..فيديو
وزير التعليم يزف مفاجأة سارة لطلاب الصف الأول الثانوي ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية؟

هل تؤيد تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية؟