نيوكاسل يتغلب على بيرنلي 1/2 في مباراة تأخرت 30 دقيقة

فاز فريق نيوكاسل على مضيفه بيرنلي بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب يرف مور ، فى إطار مباريات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



بداية المباراة تأخرت نصف ساعة بسبب تعرض مسؤول الحكام لحالة إغماء قبل بداية المباراة مباشرة، لتقام في العاشرة والنصف مساء بدلا من العاشرة، وتقدم نيوكاسل بالهدف الأول في الدقيقة الرابعة بهدف سجله بن مي مدافع بيرنلي في مرماه.



وأضاف كيارن كلارك هدفا ثانيا في الدقيقة الـ23 لنيوكاسل، ليتسع الفارق عن أصحاب الأرض.



بيرنلي قلص الفارق في الدقيقة الـ40 عن طريق سام فوكس، لينتهي الشوط الأول بتقدم نيوكاسل بهدفين مقابل هدف.



في شوط المباراة الثاني، كاد نيوكاسل يضيف الهدف الثالث في الدقيقة الـ79 بعد انفراد تام بالمرمى، لكن خوسيليو سدد بيسراه في القائم الأيسر لجو هارت حارس بيرنلي.



وكاد بيرنلي يتعادل في الدقيقة الـ91 بعدما تقدم جو هارت للأمام وأرسل كرة عرضية، قابلها أشلي بارنيس برأسية وارتطمت بالدفاع، لكن جانبت القائم لتخرج إلى ركنية، وينتهي اللقاء بفوز نيوكاسل بهدفين مقابل هدف.



فوز نيوكاسل رفع رصيدهم للنقطة الـ12 مرتقيا للمركز الـ15، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند النقطة التاسعة في المركز الـ17.