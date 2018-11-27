يوفنتوس يستدرج فالنسيا في مهمة جديدة للسيطرة على صدارة دوري الأبطال

يستضيف فريق يوفنتوس الإيطالي، نظيره فالنسيا الإسباني، في مواجهة نارية، اليوم، الثلاثاء، على ملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.





ويسعى السيدة العجوز في مباراة اليوم، لتحقيق الفوز على خفافيش إسبانيا، وخطف النقاط الثلاث، من أجل السيطرة على صدارة المجموعة الثامنة.





ويحاول يوفنتوس في هذا اللقاء، تخطي الهزيمة القاتلة التي تلقاها على أرضه ووسط جماهيره أمام مانشستر يونايتد، في الجولة الماضية بنتيجة 2-1.





وحقق اليوفي الفوز أمام فالنسيا بنتيجة 2-0، وفاز على يانج بويز 3-0، وانتصر على الشياطين الحُمر 1-0.





وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أعلن تعيين الحكم الاسكتلندي ويليام كولوم، لإدارة المباراة بين السيدة العجوز والخفافيش.





وأسفرت القرعة عن وقوع يوفنتوس وفالنسيا في المجموعة الثامنة بجانب كل من مانشستر يونايتد الإنجليزي، ويانج بويز السويسري.



