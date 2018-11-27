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شاهد.. ترحيب شعبي بولى العهد السعودى بعد وصوله القاهرة

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 10:21 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
عرض برنامج "هذا الصباح" والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم "الثلاثاء"، لقطات من الترحيب الشعبي الذي لقيه ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله القاهرة.

كان ولي العهد السعودي، وصل إلى مطار القاهرة، أمس، في زيارة تستغرق يومين للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل توجهه إلى الأرجنتين، لحضور قمة مجموعة العشرين.

وشهد مطار القاهرة، استعدادات خاصة لوصول ولي العهد السعودي، حيث قامت سلطات المطار بتمشيط المنطقة وإخلاء جراج السيارات المقابل لاستراحة رئاسة الجمهورية، وتم تعليق الأعلام المصرية والسعودية على الطريق المؤدي إلى الصالة الرئاسية بالمطار.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي وولي العهد السعودي قمة مصرية سعودية، يتناولان خلالها عددًا من القضايا الإقليمية والثنائية إلى جانب التنسيق بشأن تطورات الأوضاع في اليمن وليبيا وسوريا.
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