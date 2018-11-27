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أخبار البلد

بدء المباحثات المصرية السعودية بين الرئيس السيسي ومحمد بن سلمان

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 10:32 ص
صدى البلد
كتب محمد عبد المنعم
بدأت المباحثات المصرية السعودية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، اليوم، الثلاثاء، بمقر رئاسة الجمهورية.

ووصل "بن سلمان" إلى القاهرة مساء أمس، الاثنين، في زيارة لوطنه الثاني مصر تستغرق يومين، في ثالث محطة له بجولته العربية التي شملت الإمارات والبحرين.

وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن الزيارة تتضمن عقد جولة مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، فضلًا عن التباحث حول بعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض.
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