علم الإمارات يزين شوارع العاصمة الكورية الجنوبية سيول لهذا السبب

أعلنت وزارة خارجية كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة ستعرض العلم الوطني لدولة الإمارات على الشاشات الرقمية المنتشرة في العاصمة سيول الشهر المقبل، وذلك لمشاركة الإماراتيين الاحتفال تماشيا بعيد الاتحاد.



وبحسب ما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الرسمية للأنباء، سيعرض علم الإمارات في الـ2 من ديسمبر المقبل، في الاحتفال السنوي باتحاد الإمارات السبع للبلاد، وذلك في خطوة مماثلة لما قامت به أبو ظبي بعرض العلم الكوري الجنوبي على أراضيها في 15 أغسطس الماضي، ومشاركة سيول الاحتفال بيوم التحرير.



وأوضحت الخارجية الكورية أن العلم الإماراتي سيعرض على كل من اللوحات والشاشات الرقمية المثبتة على كل من المبنى المركزي لحكومة كوريا الجنوبية في العاصمة ومبنى حكومة العاصمة سيئول وبرج جبل نام الشهير.



فيما أكد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد أن هذه اللفتة الطيبة من كوريا الجنوبية هي دليل أن العلاقات بين البلدين تتقدم وتزدهر.