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أخبار العالم

بولتون: ترامب وبوتين سيبحثان خلال لقائهما المقبل قضايا الإرهاب والأمن

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 11:33 م
جون بولتون
جون بولتون
أ ش أ
كشف جون بولتون مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمن القومي عن أهم القضايا التي سيناقشها الرئيس الأمريكي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في اللقاء المزمع على هامش قمة مجموعة العشرين المقررة نهاية الشهر الحالي في الأرجنتين.

وأوضح أن الزعيمين سيبحثان قضايا الأمن والحدود وسباق التسلح والموضوعات المتعلقة بالشرق الأوسط وسيقومان باستكمال مناقشات قمة هلسنكي.

ولفت بولتون إلي أن موقف الرئيس ترامب بشأن الأحداث الجارية حاليا بين روسيا وأوكرانيا والتصعيد بينهما أوضحته مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي.
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