بعد 3 خسائر متتالية.. الغضب يسيطر على السوشيال ميديا ومغردون: إدارة فاشلة لا تحتوي اللاعبين.. ولم تعقد أي صفقات ناجحة

سادت حالة من الاستياء بين الجماهير المصرية بشكل عام والجماهير الأهلاوية بشكل خاص بسبب سلسلة الهزائم المتتالية التي تعرضت لها القلعة الحمراء فى الآونة الأخيرة .





وعبر جماهير القلعة الحمراء عن استيائهم بشكل ملحوظ وساخر على جميع وسائل مواقع التواصل الاجتماعى بسبب عدم قدرة الفريق على العودة إلى مستواه الحقيقي وخسارة العديد من البطولات .





ورجع البعض الخسارة بسبب عدم قدرة مجلس الادارة بتوفير لاعبين ومدير فنى قوى بينما أكد البعض أن السبب فى اللاعبين فقط الحاليين داخل الفريق والذى أوضح العشرات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنهم لا يصلحون للعب للأهلي .





يواصل نادى الاهلى سلسلة هزائمه المتتالية ، فى أقل من شهر ، تجرع الخسارة الثالثة على التوالى ، أمام فريق المقاولون والتى أقصته الى قاع بطولة الدوري الممتاز، وإذا كانت الخسارة قابلة للتعويض فلم يكن خسارته أمام الترجى التونسى تعوض بعد خسارته بطولة أمم أفريقيا للأندية، واستمرارا فى تحقيق الأرقام السلبية، تعادل مع الوصل السعودية ليخرج من البطولة العربية.





وبعد سلسلة لهذه الهزائم المتتالية والتى أثارت جماهير القلعة الحمراء دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي استياء من هذه النتائج السلبية، والتى لم يعتاد عليها الجماهير من قبل هاشتاج #الأهلى_المقاولون وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً على مواقع التواصل الاجتماعى.





"طب خلونا نبطل تحفيل عليكم ربع ساعة طب ياأهلى #الاهلى_المقاولون"





"الاهلى يتلقى الخسارة الأولى فى كأس العالم للأندية على يد المقاولين يونايتد #الاهلى_المقاولون"





"‏افضلو حفلو علي الاهلي لحد ما يطفش ويسيب البلد ومش هنلاقي حاجة تضحكنا"

"‎#الاهلي_المقاولون





" هو الأهلي اتغلب من المقاولين العرب، أقسم بالله ده اتغلب من جامعة الدول العربية كلها!."





"‏‎#الأهلى_المقاولون

اشرب ينسون و انسي اللي حصلك من المقاولون





‏‎#الأهلي_المقاولون بعد خسارة الاهلي النهارده انا بقى يتقالى ان مكنش البطوله دى يبقى البطوله الجايه

هو في اييييه؟!





" # الاهلى_المقاولون افتحى يابنتى ازازة السم خلينا نرتاح "





#الاهلى_ المقاولون تحيتنا للمقاولون مقاول مقاول "





لا إله إلا الله #الاهلى_المقاولون"





اصفر مخطط احمر ، اصفر مخطط اسود ، اصفر سادة .. ربنا ما يقطعلكوا عادة

#الاهلي_المقاولون





#الاهلي_المقاولون"

يا بشمهندي طارق زود كمان اسبوع تحفيل متخفش"





طب والنبي سيبونا نكسب ماتش جماهيرنا هتيجي التمرين وتضربنا

#الاهلي_المقاولون





انت زعلان ليه يا أهلي يا ابني متخافش هتكسب المؤجلات وتتصدر #الاهلي_المقاولون"





لك ان تتخيل ان الجيل الي اخد 3 دوري متتالي واحد بدون هزيمة و التاني باكبر عدد نقاط و صل نهائي أفريقيا مرتين احنا بنعتبره من أسوأ الأجيال ال مروا على تاريخ النادي الاهلي م̷ـــِْن جانب اخر مشجعين لزمالك قربوا يعملوا تماثيل للاعبي فريقهم بسبب 6 انتصارات متتاليه

#الاهلي_المقاولون





#الاهلي_المقاولون

انتطروني في الدوري الممتاز هلعب كل المؤجلات وهاخسر واهبط درجه تانيه





طب عرفني ي اهلي لو مستواك ميأهلكش للدوري نوديك دورى المظاليم #الاهلي_المقاولون





ما إحنا بردو جامدين ،وعاملين أرقام قياسية شديدة و محافظين علي سلسله الهزائم المتتالية

#لا_لهبوط_الاهلي

#المقاولون_العرب





= دوري ايه ياعم كاس مصر اهم

- انت هتلاعب بيراميدز في الكاس

= اني اسف#المقاولون_العرب

#لا_لهبوط_الاهلي





افتح يابني القوس و زود المقاولييييييين

#المقاولون_العرب





وضع لهم المقاولون لكي يفوزوا عليهم بسهوله فشاهد ماذا حدث لهم

#المقاولون_العرب





هو لاعيبة الاهلي دول متكبرين علي الكوره ولا ايه ...ايه العشوائيه الاي بيلعبوا بيها دي

#المقاولون_العرب





بعد ما أعلنوا عن الفياجرا الحريمي

دلوقت بس عرفت ليه الزمالك اتصدر الدوري

#المقاولون_العرب #الاهلي_المقاولون





الاهلي ثاني انديه العالم في الاكثر تتويجا فمن انتم؟ #المقاولون_العرب





سيبقي الاهلي العظيم دايما فوق الجميع #المقاولون_العرب





نجيله ملاعب مصر وافريقيا شاهده علي انجازات الاهلي الكبير #المقاولون_العرب





ماحد يشوفلنا ترتيب الاهلي في الجدول ايه ياجدعان

#لا_لهبوط_الأهلي





ابدا بالترجى ثم انتقل الى الوصل تجد نفسك فجاة تخسر من المقاولين

#لا_لهبوط_الاهلى





#لا_لهبوط_الاهلي

اللي بيتعمل ف الاهلي ده سفالة و قلة ادب

و انا بموت ف السفالة و قلة الادب





بطوله دوري ايه يا عم البقاء في الدوري اهم

#لا_لهبوط_الاهلى





#لا_لهبوط_الاهلي اللى فاضحنا بره وجو





#لا_لهبوط_الاهلي

انتهت باقة عندنا مؤجلات وهنرجع نحتل الدوري

انت الان علي باقة عندنا منه كتير





من غير حكامه تضيع امجاده. اخر الجدول الهبوط علشانه

#لا_لهبوط_الاهلي





دوري ايه يا عم الموسم الجي اهم

#لا_لهبوط_الاهلى





مبروووووك للأخوة المقاولين والمهندسين زمايلنا

#لا_لهبوط_الاهلي





مبروووووك للأخوة المقاولين والمهندسين زمايلنا

#لا_لهبوط_الاهلي



