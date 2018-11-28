تعادل ليون ومانشستر سيتي 2-2 في دوري أبطال أوروبا

تعادل فريقا ليون الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب بارك أولمبيك ليون، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة السادسة في بطولة دوري أبطال أوروبا.



وأحرز هدفي ليون ماكسويل كورني في الدقيقتين "55" و"81"، وهدفي مانشستر سيتي ايميريك لابورت في الدقيقة "62" وسيرجيو أجويرو في الدقيقة "83" من عمر المباراة.



وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ليون إلى 7 نقاط في المركز الثاني من المجموعة، ورصيد مانشستر سيتي إلى 10 نقاط في المركز الأول