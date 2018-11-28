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مياه الجيزة: عودة المياه تدريجيا لهضبة الأهرام وآخر فيصل.. صور

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 10:05 ص
صدى البلد
كريم ناصر
أعلنت شركه الجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي إنهاء أعمال الإصلاح بخط المياه القادم من أكتوبر ،والذي أدى الى قطع المياه عن هضبه الأهرام ومساكن الضباط ومساكن الشباب وآخر فيصل وتم ضخ المياه تدريجيا الآن .

وكانت محافظة الجيزة قد اعلنت امس عن اضطرار شركة مياه الشرب والصرف الصحي لقطع المياه عن مناطق هضبة الأهرام ومساكن الشباب ومساكن الضباط وآخر فيصل، لحدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر 1000مم القادم من 6 أكتوبر.

وأوضحت المحافظة في بيان لها أنه جارٍ أعمال الإصلاح، وأنه سيجري إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال الإصلاح.

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مياه الجيزة: عودة المياه تدريجيا لهضبة الأهرام وآخر فيصل.. صور
مياه الجيزة: عودة المياه تدريجيا لهضبة الأهرام وآخر فيصل.. صور
مياه الجيزة: عودة المياه تدريجيا لهضبة الأهرام وآخر فيصل.. صور
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