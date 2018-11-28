السويس تنهي استعداداتها لمبادرة 100 مليون صحة

أنهت مديرية الصحة والسكان في السويس، استعداداتها الكاملة للمشاركة ضمن المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "100 مليون صحة" للكشف عن "فيروس سي" والأمراض غير السارية في 11 محافظة.



وقال الدكتور لبيب محمد كمال، وكيل وزارة الصحة والسكان في السويس، إن الحملة ستتواجد في جميع المراكز والوحدات الصحية الموجودة في أحياء المحافظة الـ5 علاوة على تواجدها بمستشفى السويس العام ومستشفى الصدر ومستشفى الحميات .



وأضاف لبيب، في بيان، أن إجراء الكشوفات والفحوصات بالمجان للمرضى دون تحمل أي مصاريف أو رسوم، لافتًا إلى أن عمليات صرف الدواء تتم أيضًا بالمجان بمركز الفيروسات الكبدية المتواجد بمستشفى الحميات.



وأشار إلى أن الحملة ستبدأ من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء، لافتا إلى أن جميع مستلزمات عملية المسح متوافرة، ومن المقرر أن يجري المسح الطبي لمواطني السويس، حيث سيجرى اختبار "فيروس سي" وكذلك أجهزة قياس الضغط والسكر بالإضافة إلى جهاز لإجراء تحليل "PCR" وتحديد الإصابة بـ"الفيروس" من عدمه.