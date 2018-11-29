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ديني

حكم الدعاء بالشفاء لغير المسلم

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 02:00 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ أحمد رضا، عضو مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إنه يجوز للإنسان أن يَرقي المسلم وغير المسلم ويدعو له بالشفاء.

وأضاف "رضا"، في إجابته عن سؤال «هل يجوز لي الدعاء بالشفاء لغير المسلم؟»، أنه يجوز لك أن تدعو له بالشفاء وأن يرفع عنه الله سبحانه وتعالى البلاء والضرر قيامًا لواجب البر الذى أخبرنا الله به فى سورة الممتحنة لقوله تعالى {لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}. 

وأشار إلى أنه من واجبات البر عليك أن تدعو له دعاءً صالحًا لهذا ثم بعد ذلك يجوز لك كمسلم أن ترقى هذا الإنسان غير المسلم بالقرآن الكريم.

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