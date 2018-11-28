رجال يد الأهلي ينهي الاستعداد لمواجهة سموحة

ينهي الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء استعداداته لخوض مباراة سموحة المقرر أن تقام غدا الخميس على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.



وقرر عاصم حماد المدير الفني إقامة فقرة بدنية في الجيم ثم عقد محاضرة قصيرة قبل انطلاق المران الخططي على الصالة لمراجعة خطة اللعب وتكليف كل لاعب بدوره خلال المباراة.



ويسعى الفريق إلى الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز لمواصلة الانتصارات التي يحققها في البطولة منذ بداية الموسم الحالي.