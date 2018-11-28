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أخبار البلد

القوات البحرية المصرية والإسبانية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بالبحر المتوسط

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 01:32 م
القوات البحرية المصرية
القوات البحرية المصرية
محمد إبراهيم
نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والإسبانية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط وذلك باشتراك السفينة الحربية الإسبانية "RELAMPAGO" وعدد من القطع البحرية المصرية.

تضمن التدريب تنفيذ سيناريو واقعى لمجابهة التهديدات التى تواجه الأمن البحرى ومكافحة الإرهاب والتدريب على مواجهة التهديدات غير النمطية بالبحر ، وتنفيذ تشكيلات إبحار وتمارين مواصلات إشارية وصد هجوم جوى معادى ، والتدريب على حماية سفينة ذات شحنة هامة أثناء عبورها للمناطق الخطرة ، وممارسة حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها.

يهدف التدريب إلى توحيد المفاهيم العملياتية ونقل وتبادل الخبرات والتعرف على العقائد القتالية المختلفة وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات والتهديدات ، بما يدعم جهود تحقيق الاستقرار والأمن البحرى بالمنطقة.

يأتي ذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكرى مع الدول الصديقة والشقيقة.
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